نقاش مفتوح: "حصار مكة"

يناقش منتجا الوثائقيات في بي بي سي إيلي ملكي وكريستين غارابيديان فيلم "حصار مكة" في ندوة مع المنتجة والمخرجة في بي بي سي بريجيت شيفير. الفيلم انتاج خاص لبي بي سي عربي، ويتناول احداث احتلال الحرم الشريف في مكة وتفاصيلها وذلك من قِبل جماعة سلفية متشددة اعلنت قدوم المهدي المنتظر وتحصنت في الحرم في مواجهة القوات السعودية عام 1979.

حصار مكة

في عام 1979 اقتحم داعية سلفي وأتباعه المسجد الحرام بمكة.

وأدخلت المجموعة أسلحة في نعوش أتوا بها بحجة الصلاة على روح أصحابها، لتعلن اكتمال شروط الساعة لحلول المهدي المنتظر .

حاولت السلطات السعودية السيطرة على الأمر لكنها فوجئت بصلابة المقاومة من قبل المجموعة المسلحة المعروفة باسم الجماعة السلفية المحتسبة وقائدها جهيمان العتيبي.

وهز الحدث أركان العالم الإسلامي، إذ تحول الحرم إلى حلبة للقتل.

بي بي سي تستعرض وقائع حصار مكة في وثائقي جديد.

يمكن مشاهدة الوثائقي بالكامل هنا على صفحة بي بي سي على يوتيوب