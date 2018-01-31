كيف تختار المدرسة الجيدة لأطفالك؟

كان منتصف شهر جانفي/ يناير في انجلترا آخر موعد لآباء الأطفال الصغار الذين يلتحقون بالمدارس لأول مرة كي يسجلوا أبناءهم في مدارسهم المفضلة.

ويكون الطلب على المدارس المصنفة "ممتازة" كبيرا ودائما ما يفوق الأماكن التي توفرها.

ولا تجد بعض تلك المدارس من حل أحيانا لاختيار التلاميذ بشكل عادل إلا إجراء قرعة.

فما المواصفات التي تجعل من مدرسة ما مدرسة جيدة؟

بسمة كراشة تحدثت إلى أمل التي عملت كمديرة مدرسة ابتدائية في سوريا لمدة خمسة وعشرين سنة قبل أن تتقاعد.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو أمل التي عملت كمديرة مدرسة ابتدائية في سوريا

فريدة تخوض تجربة مختلفة، فهي مديرة مدرسة دولية في فلسطين وتسعى إلى حصول مدرستها على اعتماد يسمى "البكالوريا الدولية" IB PYP الذي سيكرس تميزها كمدرسة دولية.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو فريدة مديرة مدرسة دولية في فلسطين

وسيلة أستاذة لغة انجليزية خاضت تجربة التدريس في الجزائر في ثانوية بمدينة تندوف جنوبي الجزائر قبل أن تنتقل لتدريس نفس المادة في فرنسا.

سألتها بسمة كراشة إن مفهوم المدرسة الجيدة في الجزائر يختلف عن مفهومه في فرنسا؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو وسيلة أستاذة لغة انجليزية

في مصر أنشأت رانيا مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لأولياء التلاميذ من أجل النقاش حول مشاكل مدارس أبنائهم، وتقديم التوجيه.

فكرتها جاءت بعدما خاضت عدة تجارب للعثور على المدرسة المناسبة لأطفالها، والبرنامج التعليمي الناجع سألتها بسمة كراشة كيف بدأ كل ذلك؟