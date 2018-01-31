ما معنى عبارة international students؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ما معنى عبارة international students؟

  • 31 يناير/ كانون الثاني 2018

في إكسترا انجليش اليوم نتحدث عن مساهمات الطلبة الوافدين من دول أخرى international students في اقتصاد المملكة المتحدة و قيمتها عشرون مليار دولار.