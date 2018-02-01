ما معنى عبارة The Great Dying؟
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ما معنى عبارة The Great Dying؟

  • 1 فبراير/ شباط 2018

في إكسترا أنجليش اليوم: كلنا سمعنا عن انقراض الديناصورات Extinction of Dinosaurs ولكن ماذا نعرف عن فترة لقبت بالموت الكبير The Great Dying؟ إكسترا إنجليش مع هالة وأليس