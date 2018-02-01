السودان: مبادرة لمساعدة مرضى الفشل الكلوي

أطلق شباب في السودان مبادرة لتوصيل مرضى الفشل الكلوي مجاناً في العاصمة الخرطوم. المبادرة تسعى بشكل خاص إلى مساعدة أهالي ضواحي العاصمة الذين يتنقلون لمسافات بعيدة نحو مراكز غسل الكلى.

ويصعب على سكان الخرطوم إيجاد مراكز لغسيل الكلى قرب أماكن سكنهم وذلك بسبب قلة عدد المراكز مقارنة بأعداد المرضى المتزايدة.

تقدر السلطات السودانية عدد المصابين بالفشل الكلوي الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الحكومية في ولاية الخرطوم فقط بنحو ثلاثة آلاف شخص، هذا عدا عن المرضى الذين يتلقون علاجهم في المراكز والمستشفيات الخاصة.

ويحتاج المريض بعد جلسة الغسيل لعناية خاصة من ضمنها تأمين وسيلة نقل مريحة للعودة إلى المنزل وهو أمر مكلف مادياً ويثقل كاهل المرضى خاصة عندما يكونون من ذوي الدخل المحدود.

المزيد عن هذا الموضوع في تقرير درة غامبو مراسلة بي بي سي إكسترا في الخرطوم.