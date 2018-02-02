ما معنى عبارة Opera singer؟
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ما معنى عبارة Opera singer؟

  • 2 فبراير/ شباط 2018

في إكسترا إنجليش اليوم نسأل هل يجب اعتبار مغنيي الأوبرا Opera Singers غير صالحين للغناء بسبب بدانتهم Too fat؟