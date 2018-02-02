الكل يتحيز لمطبخ منطقته

"حرب المطابخ "، هاشتاج كان من بين الأكثر تداولا مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنافسة هنا بالأساس كانت بين مطبخين من نفس البلد..

وطبعا لكل دولة ومنطقة أكلاتها الخاصة بها والبعض مستعد للدفاع عن أكل منطقته بكل ما أوتي من قوة..

سوسن صبوح حاورت سيدتين سوريتين معا، الأولى رانيا رستم ولديها صفحة على الفيسبوك تعنى بالطبخ الحلبي عموما. والثانية هي ديانا بشور تمتلك وتدير مطعما دمشقيا في لندن.

وسألت رانيا اولا: ما الذي يميز المطبخ الحلبي؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو رانيا رستم وديانا بشور

هل يمكن القول بأن المطابخ في العالم العربي تنقسم الى ثلاثة : شامي وخليجي ومغاربي؟ أم أن الأمر أكثر تنوعا من هذا؟ سؤال وجهته سوسن صبوح الى الشيف أسامة السيد، خبير التغذية واستشاري فنون الطهي.