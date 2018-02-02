رانيا رستم وديانا بشور

سوسن صبوح حاورت سيدتين سوريتين معا، الأولى رانيا رستم ولديها صفحة على الفيسبوك Syrian delights تعنى بالطبخ الحلبي عموما. والثانية هي ديانا بشور تمتلك وتدير مطعما دمشقيا في منطقة putney جنوب غربي لندن. وسألت رانيا اولا: ما الذي يميز المطبخ الحلبي؟