"دنيانا": سبعُ سنواتٍ على الربيع العربي...ماذا تغيّر؟

مع مرور سبع سنوات على ما يُسمى بالربيع العربي، أسئلةٌ عدة تُطرح في الشارع العربي. ماذا بعد؟ وماذا تغير؟ ماذا طرأ على المشهد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي؟ وأين يقف المواطن العربي من كلّ التغيرات التي حصلت؟ هل فقد الأمل وسط كل تلك الازمات؟ يطلّ برنامج دنيانا هذا الأسبوع من العاصمة المصرية القاهرة ضمن سلسة حلقات استثنائية من هناك مع ضيفات من العربي هنّ نهى بكر أستاذة علوم سياسية من مصر، رشا عوض رئيس تحرير صحيفة “التغيير” من السودان، وصفية طرابلسي خبيرة في مسائل الامن والسلام والمرأة والانتخابات من #تونس. شاركتهنّ النقاش دينا الفزاني ناشطة حقوقية من ليبيا ونبيلة الحكيمي صحفية ومستشارة قانونية من اليمن.