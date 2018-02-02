4تك في موسم جديد وحلقات تقدم أحدث التقنيات من حول العالم

يزور فريق برنامج 4تك وللمرة الاولى روسيا في حلقة خاصة لاكتشاف أبرز التقنيات المحلية.

يلتقي نسيم رمضان برجل روسي هجر حياة المدينة بصخبها وتقنياتها التي تحيط بنا في مكان وتوجه الى غابة ليعيش مع أرنب! نكتشف كيفية قدرة ذلك الرجل على التأقلم مع حياته الجدية باقل الوسائل التقنية وكيف اشتهر بسبب ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يتوجه نسيم في هذه الحلقة الخاصة الى المقر الرئيسي لشركة كاسبيرسكي لاب في موسكو .نشاهد في التقرير كيف يتم رصد ومكافحة مختلف الفيروسات الالكترونية من حول العالم.

وفي هذه الحلقة يعرفنا أنيس على مشروع يستخدم تقنيات الطباعة ثلاثية الابعاد لتوفير أذرع اصطناعية للأطفال الذين يحتاجونها. يحصل الاطفال على ذراع جديدة مجانية كل عام نتيجة لسرعة نموهم وهي ذراع أشبه ما تكون بالأداة الكمالية التي تقوم ببعض وظائف الذراع الى جانب وظائف اخرى للعب والتعلم وغيرها.

كما يزور انيس شركة ناشئة تنتج اجهزة صغيرة جدا لتشخيص مدى إصابة الاشخاص بالجلطات الدماغية بشكل فوري عبر فحص نقطة دم واحدة.

أما داليا حيدر تسلط الضوء على الشركات الناشئة في كل من موسكو وسانت بطرسبرغ. تزور داليا مخبراً أكاديميا وشركة ناشئة طورا تقنيات مختلفة لمساعدة المكفوفين على التنقل بحرية أكبر وشعور بالأمان.

التقنية الأولى تعتمد بشكل أساسي على إعطاء المستخدم تنبيهات مباشرة في حال وحود عقبة في طريقه، أما التقنية الثانية فتتيح المجال للمكفوفين والبكم التواصل عن طريق قفاز إلكتروني يرتبط بتطبيقات الهاتف الذكي.

تعرض حلقة هذا الاسبوع استثنائيا الساعة 19:05 غرينتش بدلا من 17:30 على شاشة بي بي سي.