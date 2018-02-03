عازفة الطبلة الفلسطينية العالمية سيمونا عبدالله
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عازفة الطبلة الفلسطينية العالمية سيمونا عبدالله

  • 3 فبراير/ شباط 2018

في الجزء الأول من الحلقة نستقبل عازفة الإيقاع الفلسطينية الدنماركية سيمونا عبد الله لنتعرف على قصة وصولها إلى العالمية بعدما عزفت بالسرّ في طفولتها.