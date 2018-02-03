رياضة ”الإستغوار“ في فلسطين
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رياضة ”الإستغوار“ في فلسطين

  • 3 فبراير/ شباط 2018

في الجزء الثاني من الحلقة سنذهب مع المُغامِرة الفلسطينية ورود الشرباتي في رحلة استكشافية مع مجموعة من الشباب إلى كهوف الضفة الغربية وستحدثنا عن شغفها بهذه الرياضة و مشاركتها في المحافل الدولية.