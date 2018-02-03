رياضة ”الإستغوار“ في فلسطين

في الجزء الثاني من الحلقة سنذهب مع المُغامِرة الفلسطينية ورود الشرباتي في رحلة استكشافية مع مجموعة من الشباب إلى كهوف الضفة الغربية وستحدثنا عن شغفها بهذه الرياضة و مشاركتها في المحافل الدولية.