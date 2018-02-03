هل يتم إخفاء أجزاء من التاريخ عن الشعوب؟

في الجزء الثالث من الحلقة نجول في وسط بيروت مع مارك غزالي الذي يسترجع تاريخ المدينة المدفون، ونستقبل مخرج الأفلام الوثائقية اللبناني هادي زكاك لمناقشة تأثير إخفاء أجزاء من التاريخ عن الشعوب.