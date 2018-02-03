هل يتم إخفاء أجزاء من التاريخ عن الشعوب؟
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هل يتم إخفاء أجزاء من التاريخ عن الشعوب؟

  • 3 فبراير/ شباط 2018

في الجزء الثالث من الحلقة نجول في وسط بيروت مع مارك غزالي الذي يسترجع تاريخ المدينة المدفون، ونستقبل مخرج الأفلام الوثائقية اللبناني هادي زكاك لمناقشة تأثير إخفاء أجزاء من التاريخ عن الشعوب.