شاهدوا سيمونا عبدالله تعزف الطبلة
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شاهدوا سيمونا عبدالله تعزف الطبلة

  • 3 فبراير/ شباط 2018

في الجزء الرابع من الحلقة نستمع إلى عرض موسيقي لعازفة الإيقاع الفلسطينية الدنماركية سيمونا عبد الله.