تحتفل بريطانيا اليوم بالذكرى المئة لحصول النساء في ​ بريطانيا ​ على حق الانتخاب.

في البداية منح القانون حق الانتخاب للنساء اللواتي يتجاوزن الثلاثين من العمر ويملكن بيتا أو قطعة أرض، وهذا يعني أن 40 في المئة من نساء بريطانيا حصلن على حق الانتخاب.

ثم تبع هذا التطور حصول ​ المرأة ​ على حق الترشح في ​ الانتخابات ​ البرلمانية. ومع أن 99 في المئة من المرشحين كانوا رجالا في البداية، إلا أن عام 1919 شهد حصول أول امرأة على مقعد في البرلمان.

سماح سلايمة الناشطة في مجال حقوق المرأة و مؤسسة جمعية نعم الفلسطينية معنا في استوديو اكسترا اليوم