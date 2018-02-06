محمد الشامي ينشد رفضاً لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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الشاب المقدسي محمد الشامي ينشد رفضاً لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

  • 6 فبراير/ شباط 2018

”القدس تعني لي كل شيء“، الشاب المقدسي محمد الشامي ينشد رفضاً لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.