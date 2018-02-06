الرهان على الرياضات، من اللعب إلى الإدمان
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الرهان على الرياضات، من اللعب إلى الإدمان

  • 6 فبراير/ شباط 2018

"قد ينفق أصدقائي نصف رواتبهم لشراء ورقة".. الإدمان على الرهان الرياضي، تابعوا قصّة سليم من تونس مع "الغرام" بالرهان الرياضي.