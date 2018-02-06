"المشهد" مع جان باتريك بلوفيني

نادراً ما خرجت تفاصيل ومشاهدات تفجيري ثكنة المظليين الفرنسيين وثكنة جنود المارينز في بيروت في العام 1983 الى الإعلام. حادثتان منفصلتان تفصل بينهما دقائق قليلة، كانتا السبب في سحب "القوات المتعددة الجنسيات" من لبنان.

العميد البحري جان باتريك بلوفيني كان في لبنان خلال ما جرى ، وشارك في عمليات الإنقاذ وإجلاء الجثث والجرحى. يروي لبرنامج "المشهد" ماذا جرى وماذا فعل هو؟ وما هي الأجواء التي سبقت الهجوم على الجنود الفرنسيين؟ وهل لعبت فرنسا دوراً سياسياً أو عسكرياً في المنطقة، تسبّب بالهجوم على جنودها؟

ويتذكّر مشهد قدوم الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران الى بيروت عقب التفجيرين.

يروي العميد بلوفيني أيضاً مشاهد مشاركته في إجلاء الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وقيادة منظمة التحرير الى قبرص في العام 1982. ومشاركته مع الجيش الفرنسي في حرب الخليج في العام 1991، لطرد الجيش العراقي من الكويت.

جان باتريك بلوفيني عميد بحري متقاعد في الجيش الفرنسي، شارك وقاد عمليات ضمن مهمّات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط. خاصّة في لبنان والعراق.

"المشهد مع جيزال خوري" الإثنين السابعة مساء بعد موجز الأخبار بتوقيت غرينتش.