تحتفل بريطانيا اليوم بالذكرى المئة لحصول النساء في ​ بريطانيا ​ على حق الانتخاب.

في البداية منح القانون حق الانتخاب للنساء اللواتي يتجاوزن الثلاثين من العمر ويملكن بيتا أو قطعة أرض، وهذا يعني أن 40 في المئة من نساء بريطانيا حصلن على حق الانتخاب.

ثم تبع هذا التطور حصول ​ المرأة ​ على حق الترشح في ​ الانتخابات ​ البرلمانية. ومع أن 99 في المئة من المرشحين كانوا رجالا في البداية، إلا أن عام 1919 شهد حصول أول امرأة على مقعد في البرلمان.

ولكن كيف تنظر النساء في العالم العربي وخاصة في فلسطين إلى هذه الذكرى؟ وماذا تعني لهن؟ سألنا سماح سلايمة الناشطة في مجال حقوق المرأة و مؤسسة جمعية نعم الفلسطينية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو تحتفل بريطانيا اليوم بالذكرى المئة لحصول النساء في ​ بريطانيا ​ على حق الانتخاب.

الحركة النسوية صادفت الكثير من العقبات ومرت بالكثير من المصاعب قبل أن تتمكن من تحقيق أهدافها فكيف كانت بدايتها؟

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