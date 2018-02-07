في الجزء الأول من الحلقة المهندسة شيماء عمر تشرح لنا كيف نجحت في إنشاء مشروع يمكّن الناس من توفير الطاقة عبر تحويل روث الحيوانات إلى غاز وكهرباء، وتحدثنا عن الصعوبات التي واجهتها في إقناع الناس بفكرتها.
روث الحيوانات يتحول إلى غاز وكهرباء
- 7 فبراير/ شباط 2018
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