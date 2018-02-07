روث الحيوانات يتحول إلى غاز وكهرباء.
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روث الحيوانات يتحول إلى غاز وكهرباء

  • 7 فبراير/ شباط 2018

في الجزء الأول من الحلقة المهندسة شيماء عمر تشرح لنا كيف نجحت في إنشاء مشروع يمكّن الناس من توفير الطاقة عبر تحويل روث الحيوانات إلى غاز وكهرباء، وتحدثنا عن الصعوبات التي واجهتها في إقناع الناس بفكرتها.