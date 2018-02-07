في الجزء الأخير من الحلقة نستضيف أعضاء من مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمنظمة السلام الأخضر Green Peace، لنتعرف على مشروع المنظمة لتأمين طاقة بديلة صديقة للبيئة ونشاهد كيف يصنعون أداة بدائية للطبخ من خلال أشعة الشمس باستخدام دولاب سيارة، صحف، ورق الألومنيوم، ولوح زجاجي.
طريقة بدائية للطبخ عبر أشعة الشمس مع منظمة السلام الأخضر "Green Peace"
- 7 فبراير/ شباط 2018
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