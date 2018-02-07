سبق للبرنامج أن خرج من العاصمة المصرية القاهرة مرات عدة من قبل، لكنها المرة الأولى منذ التطورات التي شهدتها الساحة السياسية والأمنية في مصر في السنوات الثلاث الماضية، أن حط البرنامج في القاهرة.

الخطة كانت بتصوير عدة حلقات، منوعة في مضمونها وفي جنسيات شخصياتها، منها ما هو متصل بمرور سبع سنوات على ما يسمى بالربيع العربي ولاسيما أن مصر كانت من الدول التي شكلت انتفاضتها في بدايتها محط متابعة العرب والعالم، ومنها ما هو متصل بالسينما ولاسيما أن مصر كانت وعلى مدى عقود، رائدة السينما العربية في الإنتاج وفي المضمون فما الذي تغير؟ كما أن الرواية العربية كانت عنواناً في خطتنا ولاسيما أن مصر تشهد حالياً معرضاً للكتاب، فما الذي غيرته التطورات في العالم العربي في مضمون تلك الروايات وهل اتسع هامش الحرية أم ضاق؟

لكن مصر التي تشكل ملجأً للمئات من اليمنيين والسودانيين والصوماليين والليبيين الخ من الجنسيات التي لجأت إلى هذا البلد ذات الموقع الجغرافي المميز، سمح بعنوان مميز آخر، وهو المتصل بتجارب شابات من العالم العربي مع الصراعات التي تشهدها دولهن، أكان في مواجهة المجتمع أو في مواجهة العادات والتقاليد أم في مواجهة تهديد بالقتل أو غير ذلك.

وستتواصل حلقات مصر على مدى شهر شباط فبراير، بعد ما بدأت بحلقة أولى الأسبوع الماضي، لمناسبة مرور سبع سنوات على ما يسمى بالربيع العربي مع مشاركات من مصر وتونس واليمن وليبيا والسودان. أما هذا الأسبوع فموضوع الحلقة هو "الأصول"، أصول المكونات في المجتمعات المتعددة.

وقد سبق لنا أن تلقينا على وسائل التواصل الإجتماعي طلباً من شاب سوداني يقترح علينا نقاش هذه القضية على اعتبار أن هذا الموضوع مطروح بحدة في بلاده. فبعض المكونات طرح على نفسه سؤالاً عن الهوية الفعلية له، هل هم افارقة؟ عرب؟ أم ماذا؟ وكان لافتاً أن يكون الموضوع مطروحاً بهذه الحدة هذه الأيام وفق مداخلة هذا الشاب السوداني؟

بدأنا العمل على تطوير هذه الفكرة على اعتبار أن مواضيع كثيرة من تلك التي

نطرحها هي من اقتراح متابعينا أو بعض المشاركات معنا.

وكانت بالتالي محور نقاش إحدى حلقات البرنامج والتي ستبث هذا الأسبوع.

وتتمحور حول نقاش نقاط تتصل بأسباب الحدة حالياً في إبراز تلك الأصول، هل هي مؤقتة، ولا بد أن تهدأ ؟ أم أنها مؤشر على أن المناخ تغير ما سمح للمكونات بإبراز تمايزها الثقافي والمطالبة بحقوقها.

يشارك في تلك الحلقة أحلام مهدي ، من دارفور السودان، وأماني الوشاحي من أمازيغ مصر، وفاطمة الغندور من ليبيا، ومليكة شيكر من المغرب.

البث الاول للبرنامج هو يوم الجمعة الساعة السابعة بتوقيت غرينتش وعلى الراديو الثانية عشرة والنصف وتعاد الحلقة في الأيام التي تلي في مواقيت ننشرها على صقحتنا على فيس بوك وتوتير.