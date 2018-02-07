مدخنون لا يبالون بالمخاطر

التدخين مضر بالصحة وقد يودي بحياتك , تحذير يراه المدخنون في كل مرة يُخرجون سيجارة من العلبة لتدخينها , والبعض يلجأ لتقليل التدخين في محاولة لتقليل أخطاره بدلا من الإقلاع التام ولكن دراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية قالت إن الأشخاص الذين يدخنون سيجارة واحدة يوميا لا يزالون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة خمسين في المئة، وأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة ثلاثين في المئة، وذلك بالمقارنة مع غير المدخنين. بالتالي هل التقليل من التدخين امر غير مفيد بالمرة مقارنة بالتوقف عنه تماما ؟

تحدث محمد قطب الى الدكتور فوزي لازم استشاري امراض القلب وجراحته في لندن للاجابة عن هذا السؤال