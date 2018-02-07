لماذا يواصل البعض التدخين رغم علمهم بمخاطره؟ تحدث محمد قطب الى أمنية وهي سيدة مصرية مدخنة لا تريد التوقف عن التدخين رغم علمها بمخاطره وسألتها أولا كيف بدأت التدخين؟
مدخنون لا يبالون بالمخاطر
- 7 فبراير/ شباط 2018
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