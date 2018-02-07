مدخنون لا يبالون بالمخاطر
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مدخنون لا يبالون بالمخاطر

  • 7 فبراير/ شباط 2018

لماذا يواصل البعض التدخين رغم علمهم بمخاطره؟ تحدث محمد قطب الى أمنية وهي سيدة مصرية مدخنة لا تريد التوقف عن التدخين رغم علمها بمخاطره وسألتها أولا كيف بدأت التدخين؟