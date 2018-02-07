ما معنى عبارة PERFECT SOLDIER
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ما معنى عبارة PERFECT SOLDIER ؟

  • 7 فبراير/ شباط 2018

نسأل ما هي المواصفات التي تبحث عنها في الجندي المثالي PERFECT SOLDIER ؟