"دنيانا": أزمة الهوية العربية

في دنيانا هذا الاسبوع من العاصمة المصرية القاهرة موضوع شائك ومحطّ جدل يتناول أزمة الهوية العرقية والثقافية لسكان بعض الدول الإفريقية العربية. موضوع يخرج إلى الشارع من حين إلى آخر في رغبة عند الإثنيات لإبراز أصولها. تطرح الحلقة مع مشاركات من عدد من الدول الافريقية والمقيمات في مصر تساؤلات عدة حول أصول سكان هذه الدول.

كيف يعرفون عن أنفسهم؟ هل يعيشون إزدواجية في الهوية؟ هل هم أفارقة؟ عرب؟ أمازيغ؟ نوبة؟ طوارق؟ أم ماذا؟ تناقش الحلقة أيضا موضوع الاندماج الثقافي وما إذا كان يساهم في تعزيز الهوية أم طمسها.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة أحلام مهدي صالح رئيسة جمعية “الأحلام” الأفروآسيوية للتنمية والسلام من دافور - السودان، أماني الوشاحي ناشطة وباحثة متخصصة في الشأن الأمازيغي من مصر، وفاطمة الغندور باحثة وكاتبة من ليبيا. تستضيف الحلقة أيضا مليكة الشيكر رئيسة منتدى المرأة العربية من المغرب.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.