"بتوقيت مصر": اليوم العالمي لمكافحة السرطان

في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر :

في اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان نلتقي أنيسة حسونة السياسية المصرية البارزة وعضوة مجلس النواب المصري التي كشفت في كتابها "بدون سابق انتظار" عن تجربتها مع مرض السرطان الذي عانت منه خلال العامين الماضيين.

وتسرد حسونة في لقائها مع بتوقيت مصر أسرار لحظة معرفتها بالإصابة وتحكي عن مشاعرها في اللحظات الأولي بعد العملية الجراحية التي استكرت لأكثر من أربعة عشر ساعة.

وبعد أيام من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية نسأل محمد أبو حامد عضو مجلس النواب المصري وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن رؤيتهم للساحة السياسية المصرية.

كما نتعرف من ضيوفنا على أرائهم في دعوات مقاطعة الإنتخابات التي أطلقها إسحق وعدد من الساسة المصريين والتي وصفها آخرون بكحاولات لهدم الدولة.

وفي أجواء الذكري السابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير نستمع لأغاني الفنان المصري ياسر المناوهخلي الذي طالما ارتبط اسمه بميدان التحرير كما نستمع لأول مرة لأغنيته الجديدة "القائد فين".

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر .