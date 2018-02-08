تحفيز الطلبة على تقليل استخدام الهاتف

فهل حان الوقت للجامعات لكي تفكر بطريقة لتشجيع الطلاب على التقليل من الاستخدام المفرط لهواتفهم؟

هذا السؤال وجهته سوسن صبوح إلى أستاذ الأدب العربي والمقارن في جامعة أكسفورد، الدكتور محمد صلاح العمري.