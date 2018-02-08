تحفيز الطلبة على تقليل استخدام الهاتف
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تحفيز الطلبة على تقليل استخدام الهاتف

  • 8 فبراير/ شباط 2018

فهل حان الوقت للجامعات لكي تفكر بطريقة لتشجيع الطلاب على التقليل من الاستخدام المفرط لهواتفهم؟

هذا السؤال وجهته سوسن صبوح إلى أستاذ الأدب العربي والمقارن في جامعة أكسفورد، الدكتور محمد صلاح العمري.