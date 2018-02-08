تحفيز الطلبة على تقليل استخدام الهاتف

يستخدم أربعون بالمائة من طلاب الجامعات في النرويج تطبيقاً جديداً اسمه هولد "Hold" يحسب الدقائق التي يتوقف فيها المستخدم عن استعمال هاتفه ليحولها إلى نقاط يمكن تحويلها إلى بطاقات شراء للتبضع في متاجر محددة أو لاقتناء تذاكر للفعاليات والسينما.

جويل، وهي طالبة جامعية في باريس، قررت أن تخفف من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات.

سوسن صبوح سألتها عن الطريقة التي استخدمتها لتحقيق ذلك؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو جويل وهي طالبة جامعية في باريس

فهل حان الوقت للجامعات لكي تفكر في وسيلة لتشجع الطلاب على التقليل من الاستخدام المفرط لهواتفهم؟

هذا السؤال وجهته سوسن صبوح إلى أستاذ الأدب العربي والمقارن في جامعة أوكسفورد، الدكتور محمد صلاح العمري.