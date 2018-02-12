"المشهد":مع د.عبد السلام سيد أحمد"

د. عبد السلام سيّد أحمد يستعيد في حلقة جديدة من برنامج "المشهد" الظروف السياسية التي سادت في عهد الرئيس النميري، ودخول السودان في مرحلة حكم الشريعة في بداية الثمانينيات. بالإضافة الى مشاهد من المعارضة السياسية لحكم البشير من بريطانيا.

عام 1995 ترك د. عبد السلام العمل السياسي وتفرّغ للنشاط الحقوقي، وعمل مع منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال". تابع ضمن مهمّاته قضايا التعذيب والإختفاء القسري والإعتقال السياسي. ينقل لنا مشاهداته في هذا المجال من سوريا، من ليبيا في عهد القذافي ومن العراق بعد سقوط حكم الرئيس صدام حسين.

د. عبد السلام سيّد أحمد ممثّل المفوّض السامي في مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.عمل مع "منظمة العفو الدولية" من عام 1995 الى عام 2005.

كان ناشطاً سياسياً يسارياً في السبعينات في السودان وتعرّض للإعتقال.

المشهد مع جيزال خوري الاثنين السابعة مساء بعد موجز الأخبار بتوقيت غرينيتش.