أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى أن النساء يشغلن أقل من 30 في المائة من وظائف البحث والتطوير في العالم. تصريح غوتيريس جاء بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم الذي يوافق 11 فبراير/شباط من كل عام ويهدف إلى تعزيز وصول ومشاركة الفتيات والنساء بصورة كاملة ومتساوية في ميدان العلوم.

فريق إكسترا التليفزيوني استضاف المهندسة الكيميائية المصرية شيماء عمر التي نجحت في إنشاء مشروع لتوفير الطاقة عبر تحويل روث الحيوانات إلى غاز وكهرباء، حيث سألتها أريج الزيات عن مدى تقبل المجتمع لمشروعها.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو تميز نسائي في البحوث والعلوم

كيف تنظر النساء إلى مساهماتهن في المجال العلمي في العصر الحالي؟ هذا السؤال طرحه محمد قطب إلى المهندسة السعودية مشاعل الشميمري المختصة بتصميم الصواريخ والمركبات الفضائية.

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مؤخراً، وافق مجلس الوزراء السعودي على استحداث كلية للهندسة بجامعة الأميرة نورة التي تعد أول جامعة حكومية يتم تخصيصها بشكل كامل للفتيات. عاصم الغامدي التقى مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل وسألها عن الهدف من إنشاء هذه الكلية.