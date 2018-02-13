حديث الساعة: عملية السلام... وإيجاد آلية جديدة

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءاً بتوقيت غرينتش.

مستقبل عملية السلام في ضوء إصرار الجانب الفلسطيني على إيجاد آلية وساطة جديدة لا تكون واشنطن اللاعب الوحيد فيها.أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضه أن تكون واشنطن هي الوسيط الوحيد في محادثات السلام مع إسرائيل. ودعا عباس خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في موسكو إلى إيجاد آلية وساطة جديدة موسعة تحل محل الرباعية الدولية في الشرق الأوسط. جاء ذلك فيما يقوم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بجولة في المنطقة يتصدر جدول أعمالها تطورات عملية السلام في المنطقة.

فما هي فرص تغيير قواعد الوساطة في عملية السلام واحتمالات قبول الأطراف المعنية بها؟

وما هي الخيارات المتاحة لاسيما أمام الجانب الفلسطيني في حال عدم تحقيق ذلك؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.