يبدو من الطبيعي ان يبحث المرء عن أي وسيلة لتجاوز الألم , وقد يكون اللجوء الى المسكنات أسهل الحلول لتهدئة الألم بشكل سريع, لكن هل لهذه المسكنات وجه آخر؟ دراسة أجرتها جامعة بوسطن توصلت إلى أن خمسة عشر في المئة من الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المسكنة يتجاوزون الجرعة الموصى بها وهذه العادة يمكن أن تسهم في تآكل بطيئ لجدران الجهاز الهضمي .. وأحيانا سهولة الحصول عليها بدون وصفة طبية تزيد من مخطارها

حسين أحمد هو أحد الأشخاص الذين يضطرون لتناول الأدوية المسكنة بشكل مستمر، سأله محمد مطر عن الحالة التي يعاني منها؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو المسكنات ومخاطر اعتمادنا المفرط عليها

كيف يؤثر الإفراط في تناول العقاقير المسكنة على جسم الإنسان؟ هذا السؤال توجه به محمد مطر إلى الدكتور الصيدلاني والباحث في تطوير الأدوية، هاني بغدادي.