"بتوقيت مصر" مع عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية

قبل ساعات من إلقاء القبض عليه، قال السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح إن الطريق الوحيد للتغيير في مصر هو عبر ما سماه "النضال السلمي".

وأضاف المرشح الرئاسي السابق أن "النضال المسلح ضد الدولة سواء في مصر أو غير مصر لا يأتي بنتيجة ويتسبب في مزيد من الخسائر".

وفي سياق متصل أكد أبو الفتوح على أنه على الرغم من تأييده للعمليات العسكرية ضد المتشددين في سيناء إلا أن عمليات القتل خارج القانون تتسبب في المزيد من العنف مشددا على أنه " لا ينبغي أن نواجه داعش ديني بآخر سياسي".

وعن دعوته لوقف الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في شهر مارس/آذار القادم قال رئيس حزب مصر القوية في لقاءه مع برنامج بتوقيت مصر إنه لا يسعى سوى للوصول لانتخابات نزيهة يشهد العالم لها بالحياد والشفافية كما كان الحال في انتخابات عام 2012 على حد تعبيره.

وشدد القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين على أن السبيل الوحيد لمواجهة النظام السياسي المصري الحالي هو عبر صناديق الانتخابات ولكن في ظل وجود ضمانات لنزاهتها.

وفي حلقة هذا الأسبوع أيضا من برنامج "بتوقيت مصر" نسأل الباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن عن رؤيته لتطور الأوضاع في سيناء بعد الإصدار المصور الذي أطلقه ما يعرف بتنظيم ولاية سيناء الأسبوع الماضي المتزامن مع إعلان القات المسلحة المصرية عن عملية شاملة في سيناء للقضاء على التنظيمات المسلحة في شبع الجزيرة.

كما نتعرف على القصيدة الممنوعة من العرض للشارعة الشابة نور عبد الله...

كل هذا وأكثر في حلقة هذا ألأسبوع من "بتوقيت مصر".