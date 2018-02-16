في الحلقة 20 من برنامج بي بي سي إكسترا سنتحدث عن الحب كما يراه المتصوّفون ونستقبل فرقة ابن عربي للموسيقى الصوفيّة والسماع، لنناقش معهم معاني التصوّف ومفهوم العشق في القصائد الصوفيّة، كما نأخذكم في رحلة إلى مدينة قونيا التركية حيث يقام مهرجان "مولانا" إحياءً لذكرى العالم الصوفي جلال الدين الرومي.