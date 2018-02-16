في عيدالعشاق سنخبركم قصة حب من نوع آخر - الحلقة ٢٠ - بي بي سي إكسترا
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في عيدالعشاق سنخبركم قصة حب من نوع آخر - الحلقة ٢٠ - بي بي سي إكسترا

  • 16 فبراير/ شباط 2018

في الحلقة 20 من برنامج بي بي سي إكسترا سنتحدث عن الحب كما يراه المتصوّفون ونستقبل فرقة ابن عربي للموسيقى الصوفيّة والسماع، لنناقش معهم معاني التصوّف ومفهوم العشق في القصائد الصوفيّة، كما نأخذكم في رحلة إلى مدينة قونيا التركية حيث يقام مهرجان "مولانا" إحياءً لذكرى العالم الصوفي جلال الدين الرومي.