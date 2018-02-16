شاهدوا كيف تحتفل مدينة قونيا بذكرى جلال الدين الرومي
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كيف تحتفل مدينة قونيا بذكرى جلال الدين الرومي؟

  • 16 فبراير/ شباط 2018

نأخذكم في رحلة إلى مدينة قونيا التركية حيث يقام مهرجان "مولانا" إحياءً لذكرى العالم الصوفي جلال الدين الرومي، مؤسس الطريقة المولوية.