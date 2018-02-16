استمعوا إلى أداء قصيدة "سَلَبَت ليلى مني العقل"
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استمعوا إلى أداء قصيدة "سَلَبَت ليلى مني العقل"

  • 16 فبراير/ شباط 2018

استمعوا إلى أداء قصيدة "سَلَبَت ليلى مني العقل" للشاعر الصوفي أبو حسن الششترى على ألحان فرقة ابن عربي.