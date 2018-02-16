"أُحبُك حبَّين" قصيدة صوفية تغنّيها فرقة ابن عربي
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"أُحبُك حبَّين" قصيدة صوفية تغنّيها فرقة ابن عربي

  • 16 فبراير/ شباط 2018

"أحبك حبين" أغنية تؤديها فرقة ابن عربي وهي من قصائد الشاعرة الصوفية العراقية رابعة العدوية.