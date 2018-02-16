كيف يتحوّل الصحن الهوائي إلى ”سخان شمسي؟“

شاهدوا كيف أوجد الناس حلولاً بديلة لتوفير الطاقة في الغوطة الشرقية المحاصرة، شرق دمشق، من خلال تحويل الصحن الهوائي إلى ”سخان شمسي“ للطبخ، في ظل الشحّ في الغاز والكهرباء بسبب الحرب المستمرة.