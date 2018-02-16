كيف يتحوّل الصحن الهوائي إلى ”سخان شمسي؟“
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كيف يتحوّل الصحن الهوائي إلى ”سخان شمسي؟“

  • 16 فبراير/ شباط 2018

شاهدوا كيف أوجد الناس حلولاً بديلة لتوفير الطاقة في الغوطة الشرقية المحاصرة، شرق دمشق، من خلال تحويل الصحن الهوائي إلى ”سخان شمسي“ للطبخ، في ظل الشحّ في الغاز والكهرباء بسبب الحرب المستمرة.