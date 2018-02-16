تحطيم الأرقام القياسية!

حطمت المؤسسة العامة لتحلية المياه السعودية الرقم القياسي لأكبر منشأة لتحلية مياه البحر في العالم، ذلك بعد أن بلغ إنتاجها خمسة ملايين متر مكعب في اليوم الواحد. وفي بريطانيا، نجحت مؤسسة القلب البريطانية في تسجيل رقم قياسي لأطول سلسلة من القلوب الورقية.

فما هي آلية اختيار حاملي الأرقام القياسية؟ هالة صالح طرحت هذا السؤال على طلال عمر المدير الإقليمي لمؤسسة غينيس للأرقام القياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو تحطيم الأرقام القياسيةً!

أصحاب الأرقام القياسية يبذلون جهداً استثنائياً لتحقيق إنجازهم، فكيف يبلغون ذلك؟ الغواص المصري أحمد جبر، الذي حطم الرقم القياسي لأعمق غطسة بأجهزة السكوبا للتنفس عام 2014 يجيب على سؤال هالة صالح.