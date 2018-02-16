"المشهد" مع منيرة جمجوم

تغييرات جذرية حصلت في المملكة العربية السعودية إجتماعيا وسياسياً تتحدث عنها رئيسة مؤسسة "إمكان" الإستشارية في التعليممنيرة جمجوم من خلال مشاهد من الماضي القريب إلى يومنا هذا وتقول عن المرأة السعودية :" كانت أنثى في العام 2000 وأصبحت امرأة في العام 2018"

وتقرّ أنّ التعليم بيئة خصبة للفساد. وأنّ شباب السعودية يريدون كتابة قصة جديدة لوطنهم لمواكبة هذا العالم.

مشاهد من طفولة فتاة سعودية، استفادت فيما بعد من "برنامج الابتعاث العلمي" للمملكة أي إرسال الطلاب إلى جامعات الولايات المتحدة على نفقة الدولة ما أدّى إلى تغيير في العقليات وإنفتاح أكبر في المجتمع.

منيرة جمجوم رئيسة مؤسسة "إمكان" الإستشارية في التعليم ضيفة برنامج "المشهد " مع جيزال خوري الاثنين السابعة وخمسة دقائق مساء بتوقيت غرينتش على قناة بي بي سي عربي.