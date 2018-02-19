أحدث منشور للشابة الباكستانية سابيكا خان ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثها عن تعرضها للتحرش الجنسي خلال تأدية مناسك الحج في منشور لها على حسابها في فيسبوك، الفتاة قالت إنها ترددت قبل أن تقرر النشر لأنها تعتبر أن هذا الموضوع لا يحتمل الكتمان، وبسبب المنشور تعرضت الشابة لسيل من التعليقات السلبية وهو ما أثار رعبها ودفعها إلى إغلاق صفحتها قبل أن تقرر إعادة فتحها مرة أخرى.

ويعد الحديث عن قصص التحرش واحدا من أكثر الموضوعات إثارة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وفتح موضوع سابيكا الباب أمام الكثيرين لمشاركة قصصهم وقصص معارفهم حول التحرش الجنسي في الأماكن المقدسة، لكنه أثار سخط آخرين رفضوا تصديق ما قالته سابيكا.

المزيد في تقرير بسمة كراشة.