التحرش الجنسي في الأماكن المقدسة
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التحرش الجنسي في الأماكن المقدسة

  • 19 فبراير/ شباط 2018

ومن قصص التحرش في الأماكن المقدسة قصة ريم وهي أم لطفل، تقيم في السعودية قالت إنها تعرضت للتحرش خلال الطواف في الحرم المكي في إحدى المرات الخمسة التي أدت فيها مناسك العمرة،

بسمة كراشة تحدثت إليها لمعرفة المزيد حول قصتها.