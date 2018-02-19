التحرش الجنسي في الأماكن المقدسة

ومن قصص التحرش في الأماكن المقدسة قصة ريم وهي أم لطفل، تقيم في السعودية قالت إنها تعرضت للتحرش خلال الطواف في الحرم المكي في إحدى المرات الخمسة التي أدت فيها مناسك العمرة،
بسمة كراشة تحدثت إليها لمعرفة المزيد حول قصتها.
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ومن قصص التحرش في الأماكن المقدسة قصة ريم وهي أم لطفل، تقيم في السعودية قالت إنها تعرضت للتحرش خلال الطواف في الحرم المكي في إحدى المرات الخمسة التي أدت فيها مناسك العمرة،
بسمة كراشة تحدثت إليها لمعرفة المزيد حول قصتها.