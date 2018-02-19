"دنيانا": تمرّد أم هروب؟

تجاربٌ شخصيةٌ تحمل تمرداً وهروباً من الواقع. الواقع الذي يتمثل بالمجتمع وعاداته وتقاليده والواقع المنهك بصراعاته السياسية والقبلية. في "دنيانا" هذا الأسبوع تجاربٌ مختلفةٌ لشاباتٍ إما تحدّين الواقع دفاعا عن قناعاتهنّ وهامش حريتهنّ وإما هربن عنوة بحثا عن الأمان وعن فرصة جديدة فيها فسحة من الأمل. ما الذي يدفع الشباب إلى البحث عن فرص جديدة بعيدا عن بلادهم؟

هل رحيلهم هو بمثابة تمرد على الواقع أم أنه هروب ولجوء؟ أسئلة عديدة تطرحها حلقة دنيانا هذا الاسبوع مع مشاركات من موريتانيا، اليمن، السودان، الصومال مقيمات في القاهرة وهنّ مي مصطفى أخو وهي مصورة فوتوغرافية ومخرجة من موريتانيا، زينة الغلابي وهي ناشطة وكاتبة صحفية من اليمن، رقية أحمد أبوكر وهي ناشطة في مجال حقوق الانسان من .الصومال. إضافة الى زينب عبد الرحمن وهي مدرِّسة ولاجئة من دارفور-السودان

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.