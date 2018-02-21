في الحلقة 21 من برنامج بي بي سي إكسترا، ندخل عالم الرياضة الإلكترونية ونستقبل اللاعب ومصمم الألعاب الإلكترونية أحمد النشيط من البحرين. كما نتعرّف على الشاب اللبناني محمد الحجار، الذي تخلى عن عمله في دبي ليحقق حلمه ويفتح محله الخاص بألعاب الفيديو. وبمناسبة يوم القصبة العتيقة في العاصمة الجزائرية سنأخذكم في رحلة مع محمد عدلان إلى أدراج وأزقة الحيّ الأثري والقلعة المصنّفة ضمن لائحة التراث العالمي.
كيف يتحوّل اللّعب إلى مصدر دخل؟
- 21 فبراير/ شباط 2018
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو
فيديو
فيديو