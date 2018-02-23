كيف يعيش الشباب في أقدم معالم العاصمة الجزائرية، ”القصبة العتيقة“؟

نأخذكم في جولة إلى العاصمة الجزائرية لتتعرفوا على حياة الشباب في حيّ ”القصبة العتيقة“ الذي يضم قلعة القصبة المدرجة ضمن لائحة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي.