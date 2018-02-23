كيف يعيش الشباب في أقدم معالم العاصمة الجزائرية، ”القصبة العتيقة“؟
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كيف يعيش الشباب في أقدم معالم العاصمة الجزائرية، ”القصبة العتيقة“؟

  • 23 فبراير/ شباط 2018

نأخذكم في جولة إلى العاصمة الجزائرية لتتعرفوا على حياة الشباب في حيّ ”القصبة العتيقة“ الذي يضم قلعة القصبة المدرجة ضمن لائحة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي.