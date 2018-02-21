تصرفات الأطفال في رحلات السفر
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تصرفات الأطفال في رحلات السفر

  • 21 فبراير/ شباط 2018

سوسن صبوح تحدثت إلى نرمين، وهي مضيفة جوية، وسألتها عن ما شهدته من تذمر للمسافرين حيال تصرفات الأطفال.