نتعرّف مع مسؤول البرامج في قطاع الثقافة في المكتب الإقليمي لليونيسكو في بيروت، جوزيف كريدي، على أبرز المواقع العربية المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي ونتحدث معه عن كيفية إدراجها.