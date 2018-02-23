أبرز المواقع العربية المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي
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أبرز المواقع العربية المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي

  • 23 فبراير/ شباط 2018

نتعرّف مع مسؤول البرامج في قطاع الثقافة في المكتب الإقليمي لليونيسكو في بيروت، جوزيف كريدي، على أبرز المواقع العربية المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي ونتحدث معه عن كيفية إدراجها.