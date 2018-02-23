ترك وظيفته ليؤسس فريقه الخاص بالرياضة الإلكترونية.

الشاب اللبناني محمد نجار، يحدثنا كيف قاده شغفه بألعاب الفيديو إلى الاستقالة من وظيفته في دبي، ليعود إلى بيروت ويفتح محله الخاص بألعاب الفيديو، وليبدأ تالياً بتأسيس فريقه للرياضة الإلكترونية.