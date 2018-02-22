ما معنى كلمة FLEXITARIAN?
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ما معنى كلمة FLEXITARIAN؟

  • 22 فبراير/ شباط 2018

في الغالب ، كلنا نعلم من هو النباتي vegetarian ولكن هل تعلمون ما المقصود بكلمة FLEXITARIAN ؟